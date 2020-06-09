В Незалежной разгорелся скандал с участием супруги главы государства и медработника

Украинские врачи на фоне борьбы с эпидемией коронавируса получают вместо надбавок открытки от жены президента страны Елены Зеленской. Об этом эмоционально в своем "Фейсбук" написал переболевший COVID-19 ортопед-травматолог Виталий Денисюк. В результате лидер нации Владимир Зеленский оценил пост медика как оскорбительный и неэтичный.

По словам президента, Денисюк сделал его супруге "антипиар". Он подчеркнул, что получить 300%-ов надбавки имеют право лишь те медики, кто непосредственно спасал людей от инфекции, "которые рисковали свои жизнью". И вообще, всякие надбавки и зарплаты не зависят от первой леди.

"Она делает действительно много вещей. Без пиара. Я ей говорю, что она должна обо всем рассказывать. Но я не хочу ее менять. Она для меня важнее как моя жена, мать моих детей, чем как первая леди", – цитирует портал ТАБЛОID пана Зеленского.

На эти высказывания президента сам возмутитель спокойствия врач Денисюк в комментарии "Стране" заметил, что ему некогда реагировать на них, поскольку у него много работы. По его словам, он не может доказать, что заразился не в стенах больницы. Открытку же от первой леди он воспринял как пранк или шутку, и теперь не знает, что с ней делать.

"Какие могут быть эмоции, когда ты пашешь за такие маленькие деньги, а тебе еще плюют в глаза. Я не один такой. Все коллеги, которые переболели, получили такую открытку, просто я один запостил", – сказал врач.

Он добавил, что фактически работает волонтером, т.к. ходит на две-три работы и еще неофициально подрабатывает. Открытку от Зеленской он назвал "диким неуважением" к медикам.

"Напрямую это выглядит очень-очень некрасиво. Это не только моя позиция, но и коллег, которым тоже пришла такая открыточка. Это просто смешно", – резюмировал Денисюк.

Напомним, в том своем послании он сообщил, что вместо положенных надбавок врачам, которые трудятся в условиях пандемии, они получают открытки, а ему выплатили 4,5 тыс гривен (около 13 тыс. руб).

Добавим, что пан Зеленский в своей обиде договорился до того, что на полном серьезе заявил о необходимости разработать законопроект, который будет регулировать институт первой леди, где нужно зафиксировать ее обязанности.

Вот на сегодня как раз этого, видимо, Украине и не хватает.

