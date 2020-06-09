Причиной паузы стал звонок

Российский лидер Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с главой Ростовской области Василием Голубевым. Однако серьезные переговоры неожиданно прервались – президенту поступил важный звонок.

Главнокомандующий попросил губернатора немного подождать и отметил, что еще не все ему сказал. Вынужденную паузу глава РФ объяснил небольшим международным телефонным разговором. Неординарное событие произошло прямо в эфире телеканала "Россия 24".

Отметим, встреча президента с губернатором была посвящена эпидемиологической обстановке в области, а также развитию экономической и социальной сферы в регионе.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Владимир Путин разозлился на совещании с министрам.