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Российский лидер Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с главой Ростовской области Василием Голубевым. Однако серьезные переговоры неожиданно прервались – президенту поступил важный звонок.
Главнокомандующий попросил губернатора немного подождать и отметил, что еще не все ему сказал. Вынужденную паузу глава РФ объяснил небольшим международным телефонным разговором. Неординарное событие произошло прямо в эфире телеканала "Россия 24".
Отметим, встреча президента с губернатором была посвящена эпидемиологической обстановке в области, а также развитию экономической и социальной сферы в регионе.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Владимир Путин разозлился на совещании с министрам.
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