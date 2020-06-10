Для борьбы с конкурентами Батька использует все свои ресурсы

Майдана в Белоруссии не будет. Об этом твердо заявил глава республики Александр Лукашенко на совещании в Минске 10 июня. Он заверил членов ЦИК, что следит за общественно-политической ситуацией и не сомневается в успешной организации предвыборной кампании.

"Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана – тем более", – успокоил Лукашенко.

Очередные выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Лукашенко претендует на шестой срок. Конкуренцию ему могут составить 14 кандидатов, в том числе Светлана Тихановская. Изначально потенциальным кандидатом считался ее муж, блогер из Гомеля Сергей Тихановский. Но он был задержан за участие в несанкционированной акции, ему предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка. По мнению зампреда Минского городского комитета Павла Каторжевского, Лукашенко таким способом убирает конкурентов.

"Рейтинг Лукашенко на данный момент колеблется в пределах статистической погрешности", – уверяет он. Поэтому, по его словам, действующий лидер выбрал "силовой сценарий" борьбы с политическими оппонентами, передает "Политринг".

Каторжевский не исключает, что команда Лукашенко "нарисует" 9 августа нужный результат, и действующий президент останется у власти еще на пять лет. Но рост протестной активности в Белоруссии продолжится и после выборов.

Накануне, 9 июня, Лукашенко собирал силовиков, которых призвал быть готовыми дать отпор "боевикам", которые хотят дестабилизировать ситуацию в Белоруссии под предлогом выборов.