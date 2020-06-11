Россия готова к разным сценариям разрешения конфликта с Чехией

Москва может заплатить чехам за памятник маршалу Ивану Коневу, но рассчитывает, что Прага все-таки выполнит обязательства по сохранению памятных воинских сооружений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Владимир Титов.

"Что касается возможности выкупа монумента, то рассматриваем это в качестве крайней меры", – сказал дипломат. И пояснил, что памятники должны стоять там, где происходили события, в честь которых они установлены, в противном случае они теряют смысл.

Однако власти Праги, демонтировав в городе монумент в честь советского маршала, заявили, что хотят разместить его в некоем музее, который в Москве называют "несуществующим", передает РИА "Новости". По мнению Титова, чехи тем самым не только нарушили двусторонний Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между от 1993 г., но и попросту глумятся над памятью об освободителях Праги от фашистов во время Второй мировой войны.

По факту демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге Следственный комитет РФ возбудил дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично", пишет URA.RU.

Помимо этой истории, отношения Москвы и Праги в последнее время омрачил дипломатический скандал.