Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Польша случайно оккупировала часть Чехии

Польша случайно оккупировала часть Чехии
Фото: Sebastian Kahnert/dpa/www.globallookpress.com
Варшава назвала этот инцидент недоразумением

Польские военные в мае этого года нечаянно "захватили" небольшую территорию Чехии. Сейчас же представители польской стороны решили оправдаться за эту оплошность. 

Поляки охраняли границу с соседним государством, которая была закрыта из-за пандемии коронавируса, около пограничного города Пельгржимов. Однако в конце весны военные Польши случайно попали на чешскую территорию и преградили тем самым путь для местных жителей к церкви. 

Как объяснили в Варшаве телеканалу CNN, установка патруля на границе "стала недоразумением". Польские военные не планировали это действие, а свою ошибку быстро исправили, в том числе с помощью чешской стороны. При этом правительство Чехии до сих пор ждет официального разъяснения действий военных со стороны Польши. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Народные приметы на 13 июня: что нельзя делать в день Еремея Распрягальника

Наши предки давали отдых лошадям

Лукашенко нашел замену нефти и газу

В Минск хотят сократить закупки углеводородов за рубежом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей