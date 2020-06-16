Прямую линию с Путиным сдвинули на неопределенный срок

Вопрос о том, когда президент сможет пообщаться с гражданами, рассмотрят после 1 июля

Дмитрий Песков сообщил, что точная дата проведения Прямой линии с Владимиром Путиным пока не известна. По словам пресс-секретаря главы государства, ежегодная встреча с президентом состоится, но о ее дате можно будет говорить только после 1 июля.

Также Песков отметил, что Путин не собирается выступать перед гражданами до голосования по поправкам в Конституцию, уточняет "Газета.ру".

Дарья ПЕТРОВА

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