Выборы главы Беларуси станут самыми скандальными в истории страны

Выборы главы Беларуси станут самыми скандальными в истории страны
Александр Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
"Разбушевавшийся батька" не щадит конкурентов и метит на шестой срок - Россия держится в стороне

Выборы президента Беларуси в августе рискуют стать самыми скандальными за всю историю существования этого государства. Впервые у действующего главы государства серьезные конкуренты, которые собрали достаточное количество подписей и пользуются определенной поддержкой у населения.

Во-первых, это белорусский банкир и меценат Виктор Бабарико, а во-вторых жена оппозиционера и политзаключенного Сергея Тихановского – Светлана Тихановская.

Бабарико накануне заявил в интервью DW, что его могут арестовать в любой момент, а Тихановская, которая зарегистрировалась в кандидаты после того, как ЦИК Беларуси отказал в этом ее мужу, рассказала TUT.BY об анонимном звонке.

Неизвестный, который звонил с зарубежного номера, якобы поставил ей условие: или дети, или дальнейшая борьба. Самого Тихановского, который возглавил ее избирательный штаб, задержали 29 мая в Гродно, когда тот проводил пикет по сбору подписей. На мероприятии произошел инцидент, в ходе которого упал милиционер, после чего начались задержания.

Затем уже в ходе обыска на даче оппозиционера следователи нашли $900 тыс. Практически всю команду политика задержали, включая пресс-секретаря Александра Кабанова, которого вызвали в поликлинику по телефону.

С двух других претендентов – экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало и бывшего депутата палаты представителей Анны Конопацкой проблем намного меньше, так как действующие власти, судя по всему, не видят в них реальных конкурентов. Некоторые политологи, в частности Владимир Мацкевич, даже считают, что задача Цепкало – создать видимость конкурентных выборов и заодно поднять явку.

Как считает эксперт Международного антикризисного центра Евгений Романовский, вопрос о том, удержится ли Лукашенко у власти не стоит в принципе.

Система государственного управления в Беларуси в принципе построена, как выразился президент страны, "не под женщину, а под мужчину". А под мужчиной, конечно же, имеется в виду сам Александр Григорьевич.

Тем более, что он олицетворяет собой крепкого хозяйственника, под чьим руководством Беларусь не понесла таких издержек и убытков, как другие пост-советские страны.

Но это не значит, что нынешние политические выборы пройдут гладко, как это было раньше.

И здесь, по мнению Романовского, есть несколько интересных факторов. Внутренние: усталость определенной части населения от несменяемости первого лица в стране, непризнание коронавирусной инфекции, общая экономическая ситуация в республике. И внешние: например, потепление отношений между ЕС и Беларусью.

"Евросоюз наверняка ждет честных и конкурентных выборов, допуск оппозиционных кандидатов и вообще прогресс демократии в этой стране. Кроме того, рейтинг "батьки" в главном сателлите страны – России (которая всегда выражала ему симпатию и ценила за твердую руку) – тоже резко качнулся вниз, прежде всего, из-за нефтяного конфликта с Россией и некоторой переориентацией на Запад", – сказал эксперт в беседе с "Утро.ру".

Романовский полагает, что в данной ситуации это не значит, что на президентских выборах победит кто-то другой, а не Лукашенко. Но с другой стороны, это значит, что политическая кампания на выборах президента страны в этот раз может оказаться более агрессивной, и одновременно конкурентной.

С этой точкой зрения отчасти согласен белорусский политолог Алексей Болкунец. В эфире Общественного телевидения России он заявил, что чем больше сторонников будет у конкурентов Лукашенко, тем сложнее будет сфальсифицировать результаты выборов. Также он признал, что действующие власти всеми правдами и неправдами пытаются скомпрометировать претендентов на президентское кресло.

Виктор Бабарико. Фото:Наталия Федосенко/ТАССРанее в ходе обысков в "Белгазпромбанке" Бабарико было изъято около 150 картин. Их приобщили к делу об отмывании денег и неуплате налогов.

Однако, как сказал Болкунец, это как минимум странно, так как Бабарико собирал картины художников, которые родились на территории современной Беларуси, и его целью было вернуть в страну те имена, которых нет в коллекциях государственных музеев, того же Шагала или Сутина. У государства на это денег не находилось.

Болкунец согласился, что Россия пока занимает нейтральную позицию и не вмешивается во внутренние дела соседа. У Александра Лукашенко остаются все шансы возглавить республику уже в шестой раз, однако сделать красиво это вряд ли получится.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

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