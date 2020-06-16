Батька согласился приехать в Москву и "провести" торжественное мероприятие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые сегодня прокомментировал предстоящий Парад Победы в Москве, который был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с эпидемией коронавируса, в весьма своеобразной форме дав положительный ответ на свое участие в торжествах в России.

Глава Республики в ходе встречи с работниками предприятия "Гродно Азот" заметил, что обстановка в нашей стране из-за распространения инфекции "очень тяжелая", но Москва еще как-то справляется, поскольку надо же проводить Парад Победы. Однако он собрался поехать и провести его.

"Как же: белорусы провели парад 9 мая, а Россия не провела – надо проводить. Ну, поедем, проведем парад", – цитирует президентская пресс-служба слова Батьки.

Александр Григорьевич отметил, что в Минске внимательно следят за обстановкой у родных братьев, чтобы коронавирус не вернулся в Белоруссию. По его мнению, эпидемия в его страну не вернется, т.к. Республика изначально не закрывала свои границы.

Напомним, Парады Победы 9 мая в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков советскими войсками были проведены только в двух странах, входивших в состав СССР – в Белоруссии и Туркмении. Из-за участия без одобрения высшего руководства на торжествах в Минске посол Словакии в Республике Йозеф Мигаш вынужден был уйти в отставку. Сам дипломат не счел себя виновным, поскольку является сыном партизана и антифашистом.

