Запад признал Россию как противовес США

Запад признал Россию как противовес США
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москву считают сильным игроком на мировой арене, которая ведет себя менее агрессивно, чем Вашингтон или Пекин

Сильная и процветающая Россия, в которой нуждается мир, должна стать "геополитическим регулятором" в противовес гегемонии США, на что надеются и в Германии. Об этом пишет Марко Майер в своей статье для Contra Magazin.

Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, сказавшего, что за рубежом есть люди, которые хотят, чтобы Россия была "сильной и процветающей". По мнению журналиста, российский лидер абсолютно прав.

Майер полагает, что с утверждением Путина сложно поспорить – многие действительно надеются, что Россия продолжит играть существенную роль на мировой арене. Причем так считают люди, которые живут не только в регионах, где РФ открыто противостоит агрессии США (например, в Сирии), но и в странах, где СМИ (как в Германии) находятся "в цепких лапах трансатлантистов и друзей американцев".

"Москва рассматривается как важный геополитический регулятор, который противостоит глобальным притязаниям гегемонии Вашингтона и борется за суверенитет наций", – отмечает автор.

По его мнению, Россия считается менее агрессивной страной по сравнению со Штатами или Китаем, т.к. как первые хотят держать мир под своим контролем, прежде всего, военными средствами, санкциями и шантажом, а вторые постоянно оказывают финансовое давление, на которое жалуются некоторые политики и НПО в Африке, Латинской Америке и Азии.

Позитивное влияние России на мир, утверждает Майер, связано и с личностью самого Путина, который формировал политику страны в течение 20 лет: российский лидер олицетворяет собой рассудительность, ясность и стратегическое мышление. Поэтому неудивительно, что лидер РФ приобрел фанатов по всему миру и их число растет, резюмировал журналист.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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