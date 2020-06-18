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Президент РФ Владимир Путин отдал американскому изданию The National Interest обещанную ранее статью, посвященную Второй мировой войне. Материал содержит шесть страниц.
Статья называется "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны".
В прелюдии издание пишет, что Путин предлагает дать всестороннюю оценку наследия той трагедии. По его словам, "сегодня европейские политики и польские лидеры в частности, хотят замести под ковер Мюнхенское предательство, которое показало Советскому Союзу, что западные страны будут заниматься вопросами безопасности без учета его интересов".
В статье глава государства отмечает, что несправедливо заявлять, что начало Второй мировой положил пакт Молотова-Риббентропа. Он считает, что все ведущие страны до некоторой степени ответственны.
По его мнению, саммит лидеров "ядерной пятерки" ООН (в нее входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) будет полезен для обсуждения шагов по развитию коллективных принципов в мировых вопросах.
Путин заявил, что остальные лидеры "пятерки" поддержали эту инициативу Москвы.
Напомним, еще 14 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что статья Путина готова, однако он не стал уточнять даты ее публикации и издания, которому ее передали.
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