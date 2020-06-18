AFRICOM фейками спасает Турцию в ливийской авантюре

У причастных к этому вбросу есть явный корыстный интерес

AFRICOM опубликовал новый вброс о российских самолетах в Ливии в интересах США и Турции. Это сделано для привлечения внимания к ливийской ситуации, обоснования высоких потерь среди турецких наемников из Сирии, и повода для увеличения вмешательства Турции и США в ливийский кризис.



Самолеты под неправильным ливийским солнцем

Прошло менее месяца после того, как африканское командование ВС США (AFRICOM) опубликовало серию фотографий с якобы поставкой российской авиации в Ливию. Сами фотографии были на удивление плохого качества, и больше походили на кадры из компьютерной игры или монтаж.

И вот 18 июня AFRICOM опубликовало новые "неопровержимые доказательства" российского вмешательства в ливийский конфликт. И вновь на повестке дня авиабаза аль-Джуфра, находящейся южнее города Сирт.





На этом изображении, утвреждает AFRICOM, показан МиГ-29, выезжающий из ангара. Однако на деле с учетом качества фотографии это вполне может быть и МиГ-23, которые еще до 2011 года десятками поставлялись в Ливию. Якобы эти самолеты помогают ЧВК "Вагнера" под Сиртом. А ЧВК вроде бы помогают Ливийской национальной армии (ЛНА). Как самолеты могут помочь бойцам, чье присутствие в Ливии так и осталось недоказанным, не объясняется. Какие при этом подтверждения приводит генерал Брэдфорд Геринг? Никаких. В очередной раз людям предлагают поверить на слово.,

Также указана якобы радиолокационная станция П-18 "Терек" ("Spoon Rest" по классификации НАТО). Силуэт гипотетической станции вызывает недоумение – он больше похож не на РЛС, а на абстрактную фигуру из кругов и линий. Удивительно и неграмотное расположение РЛС посреди летного поля.

А сами станции семидесятых годов выпуска поставлялись как странам СНГ, так и дружественным СССР, в том числе и Египту, который является соседом Ливии на востоке.





На втором фото Су-24 садится, а может быть и взлетает – и это вся информация. Быть может, это и Су-23, качество снимка не позволяет разобрать. Странным является и расположение тени самолета. Ливия расположена гораздо севернее экватора, однако здесь источник света будто бы находится прямо позади самолета. Либо в силах Халифы Хафтара передвинуть солнце, либо же это банальный просчет при фотомонтаже.

Однако подобные вбросы делаются не просто так. У причастных к этому лиц есть явный корыстный интерес.

Предложение, от которого невозможно отказаться

Стоит сделать отступление и очертить в двух словах общую ситуацию на территории Ливии. С ЛНА Халифы Хафтара сражается уже даже не Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, а объединение сирийских наемников и турецких инструкторов.

Наступление сирийцев и турок остановилось на позициях, на которых их вынудила выйти ЛНА. Ливийская армия специально оттягивает противника из городов, чтобы свести жертвы мирного населения к минимуму. Однако банды ПНС остались в тылу, не собираясь идти на передовую. В тылу группировки ПНС совершают множественные преступления против мирного населения. Примером может служить разграбление города Тархуна, в котором неуправляемые боевики устроили кровавый террор.

Поэтому фронт пришлось взять на себя протурецким отрядам. Вследствие этого потери среди сирийских наемников возросли, и Анкаре это тоже нужно чем-то оправдывать.

И тут как нельзя кстати начинается новый виток сомнительной инфокампании с подачи AFRICOM. Больше всего похоже на то, что Турция попросила своих западных партнеров подыграть ей на информационном поле. Заодно так оправдаются широкомасштабные поставки турецкого оружия и новых боевиков из сирийского Идлиба.

Это даже может привести к новым ударам НАТО по территории Ливии. В 2011 году авиационная операция НАТО и сателлитов обрушила в Ливии государственность. Теперь Хафтар устанавливает контроль в стране. Также продолжается операция по уничтожению на западе Ливии террористов, к которым теперь примкнули турки и сирийцы.

Очередное вмешательство Запада может вообще стереть Ливию с карт

На руку эта ситуация и AFRICOM. Для того, чтобы данной структуре не лишиться финансирования и не попасть под сокращение, нужно регулярно отчитываться об очередных угрозах в регионе. Ведь нужно как-то оправдывать свое существование на деньги американских налогоплательщиков. А "русская угроза" является одной из самых любимых западных "страшилок".

Таким образом Турция получает карт-бланш на еще большую поставку оружия и наемников, а американские военные – деньги на свою "борьбу" и даже гипотетическое вторжение в Ливию и раздел очередного нефтяного сектора. Заявления командиров AFRICOM – это спланированная операция с четкими целями, проводимая заинтересованными людьми. И все это играет на руку туркам и сирийским наемникам, вторгшимся на ливийскую землю.