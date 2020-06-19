Лаврова обработали перед встречей с Лукашенко

Лаврова обработали перед встречей с Лукашенко
Сергей Лавров и Александр Лукашенко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Батька объявил о полном эпидемиологическом доверии высокому гостю из Москвы

Забавная сценка сегодня состоялась на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой МИД России Сергеем Лавровым, который приехал в Минск. Министр иностранных дел сразу перед рукопожатием и "обнимашками" предупредил бацьку, что прошел санитарную обработку.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Пул N3".

Лавров сообщил Лукашенко, что его "просанитазировали". На это лидер белорусов тут же ответил, что он никого не заставляет это делать.

"Я добровольно!" – заметил российский министр.

"У нас такого нет. Если я гостя приглашаю, то я должен верить своему гостю", – подчеркнул Александр Григорьевич.

Напомним, Белоруссия – одна из немногих стран, которая не стала вводить жестких карантинных мер из-за эпидемии коронавируса.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путины в телефонном разговоре с Лукашенко предложил ему новое российское лекарство от COVID-19, произведенное на основе японских препаратов, пишет РИА "Новости". Белорусский лидер намерен приобрести партию препаратов в необходимом объеме.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Смешные анекдоты дня на 19 июня

Отборный юмор от "Утро.ру" поднимет настроение

На ликвидацию аварии в Норильске потратили 5 миллиардов

Бюджетных денег вкладывать не пришлось, работы финансировала компания Потанина

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей