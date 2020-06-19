Кремль напуган беспорядками в Штатах, а его хозяин перестал улыбаться, утверждают американцы

В Foreign Affairs вышла статья, в которой говорится о злорадстве российских СМИ, освещающих нынешние масштабные беспорядки в США, которые охватили страну после смерти в Миннеаполисе чернокожего гражданина Джорджа Флойда во время грубого ареста полицейскими.

Как пишет журналистка Анна Арутюнян, такой реакции следовало ожидать, т.к. "российские умные головы" ухватятся за возможность сыграть на недовольствах в Штатах, разжечь конфликт и обвинить Вашингтон в лицемерии.

В статье автор подробно разбирает, как наши государственные СМИ сообщают об американских событиях. В качестве примера журналистка взяла Первый канал, который, как она считает, в эфир выдает информацию аналогичную той, что слышат представители медиа в разговорах с различными отечественными руководителями.

По мнению Арутунян, ведущие ток-шоу на этом канале интерпретируют причины протестов в Штатах ровно так же, как и протестные акции в России. Они доносят до зрителя мысль, что демонстрации движения "Жизнь черных имеет значение" и ответные действия полицейских и госвласти – это результат холодного расчета политических партий.

Кроме того, убеждена автор статьи, представители Кремля сильно напуганы от происходящего сегодня в Соединенных Штатах.

"Этот страх, в свою очередь, вытекает из циничных представлений о государственном аппарате. Единственный способ сохранить порядок состоит в том, чтобы любой ценой удержать власть. Но всегда найдутся силы, стремящиеся отнять эту власть", – говорится в переводе материала, сделанном "ЦарьГрадом".

Журналистка полагает, что цель всех наших политических ток-шоу состоит в том, чтобы вычислить, кто за каким заговором стоит и упредить госпереворот. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин, оценивая ситуацию в США, назвал ее "глубоким внутренним кризисом". Лидер россиян полагает, что в Штатах интересы партий и групп влияния ставятся выше, чем чаяния народа, поэтому власти потеряли контроль над происходящим.

"Те кадры из США, которые Путин видит сегодня по телевизору, и те новости, которые он читает на брифингах, подтверждают то, о чем он предостерегал. По крайней мере, так ему кажется. И Путин сегодня не улыбается", – завершает статью Арутюнян.

Ранее сегодня стало известно, что в Америке продолжается камнепад памятников. Очередной "жертвой" протестующих стал монумент первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону – его свалили в городе Портленде накануне. Голову статуи обмотали звездно-полосатым флагом и подожгли. Когда народу стало больше, отца-основателя удалось свалить с монумента.

