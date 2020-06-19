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Россия и Белоруссия взаимно признали визы. Документ, подтверждающий это, подписали руководители МИД двух стран Сергей Лавров и Владимир Макей.
Как сообщают РИА "Новости", теперь РФ будет пускать на свою территорию иностранцев с белорусскими визами, и наоборот.
Ранее сообщалось, что Евросоюз также упростил режим въезда на территорию государств для братского народа России. Теперь получить шенген для граждан Белоруссии станет намного проще и дешевле.
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