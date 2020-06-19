Соответствующее соглашение было подписано руководителями МИД двух государств

Россия и Белоруссия взаимно признали визы. Документ, подтверждающий это, подписали руководители МИД двух стран Сергей Лавров и Владимир Макей.

Как сообщают РИА "Новости", теперь РФ будет пускать на свою территорию иностранцев с белорусскими визами, и наоборот.

Ранее сообщалось, что Евросоюз также упростил режим въезда на территорию государств для братского народа России. Теперь получить шенген для граждан Белоруссии станет намного проще и дешевле.