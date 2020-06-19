На Смоленской площади прокомментировали новую оборонную стратегию Америки

Вашингтон обвиняет Москву и Пекин в создании "величайших стратегических угроз" в космосе без каких бы то ни было доказательств. Об этом заявили в МИД России.

Напомним, 17 июня Пентагон обнародовал аннотацию открытой версии "Оборонной космической стратегии", где говорится о "существенной угрозе" со стороны России и Китая.

На Смоленской площади в связи с этим документом отметили, что в Штатах космос рассматривается как арена для ведения боевых действий.

"Четко обозначена конечная цель – обеспечение "американского военного превосходства в космосе". В этой связи деятельность Пентагона будет сфокусирована на военном применении космического потенциала", – считают в нашем МИД.

В дипведомстве полагают, что США намерены использовать космическое пространство не только в оборонительном качестве, но и для "нанесения поражения противнику".

Заявляя о российской и китайской "величайших стратегических угрозах" в космосе, американцы даже не утруждают подкрепить свои утверждения доказательствами, зато "подтягивают тезис об изменившейся стратегической обстановке и новом противостоянии великих держав, где космос является "центральной ареной", говорится в релизе МИД.

В министерстве подчеркнули, что Москва внимательно следит за агрессивными планами Вашингтона и тщательно анализирует их возможные последствия. Россия призвала Штаты ответственно отнестись к своим намерениям по космической обороне.