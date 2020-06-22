В России рассказали о "подрывных действиях" США

В России рассказали о "подрывных действиях" США
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
На Смоленской площади рассказали, кто мешает реализации СВПД

В руководстве Великобритании, Германии и Франции осознают, что главной причиной сбоев в осуществлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе являются подрывные шаги Вашингтона. При этом "тройка" продолжает нагнетать ситуацию в МАГАТЭ. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Первопричиной всех сложностей и сбоев в процессе осуществления "ядерной сделки" с Ираном были и остаются подрывные действия США, которые в одностороннем порядке вышли из СВПД и по сей день продолжают систематически нарушать требования резолюции СБ ООН 2231", – говорится в ее комментарии, размещенном на сайте дипведомства.

По ее словам, в Париже, Берлине и Лондоне это понимают, поскольку там посчитали необходимым "напомнить о своих сожалениях и озабоченностях на этот счет". Одновременно, заметила Захарова, уверения властей Франции, Британии и ФРГ в приверженности СВПД никак не вяжутся "с их действиями по нагнетанию напряженности вокруг иранской ядерной программы в МАГАТЭ".

Она добавила, что скоро будет пятилетие с момента заключения сделки, что станет хорошим поводом "вернуться к объединительной повестке дня" и снова начать бороться "за общее дело".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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