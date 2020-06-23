Лукашенко обидели слова оппозиционеров об "усатом таракане"

Лукашенко обидели слова оппозиционеров об "усатом таракане"
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Глава Белоруссии также прокомментировал колкие фразы о его рейтинге

Накануне состоялась встреча главы Белоруссии Александра Лукашенко и представителей оппозиции. В ходе этой беседы в Бресте президент заявил, что его рейтинг выше 3%. Также он добавил, что не является "усатым тараканом" и подобные обращения в его адрес оскорбительны.

Батька подметил, что футболки с надписями "Саша три процента" не отражают действительной ситуации. Президент Белоруссии спросил у публики правда ли те верят, что у него такой рейтинг. А затем добавил, что даже в "этой альтернативной компании" набрал бы больше, передает телеграм-канал "Пул Первого".

Также Лукашенко высказал свое недовольство фразой "Усатый таракан". Он подчеркнул, что такие обращения в его адрес оскорбительны, и призвал так больше не делать. Александр Григорьевич напомнил присутствующим, что он действующий президент и оскорблять людей запрещено во всех странах.

Напомним, 9 августа состоятся очередные выборы президента Белоруссии. В этом году в предвыборной гонке за высокий пост поборются семь кандидатов. В том числе уже в шестой раз на эту должность претендует и нынешний глава государства Александр Лукашенко.

Юлия ЕВГРАФОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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Стодолища.
Колхозник реально боится.
Stas Hamilton
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Нам бы в Россию такого тракториста. Махнем не глядя?
М
Ответить
был такой,герой секс кино мишка 2 процента,теперь 3 процента тракторист но с усами
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