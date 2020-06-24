Политик процитировала Сергея Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на оскорбительные слова грузинского журналиста Георгия Габунии, сказанные в адрес президента России Владимира Путина. Для этого политик процитировала руководителя МИД Сергея Лаврова.

Она напомнила слова главы ведомства, которыми он осадил грузинских журналисток.

"В данном случае более чем уместно: "Вы больные, девочки", – цитирует Захарову РИА "Новости".

Напомним, что скандал с Габунией начал набирать обороты еще в 2019 году. Тогда он создал передачу "Рустави-2", где позволял себе резкие высказывания в адрес российского президента. Кроме того, он позволил себе критиковать политику главы России на телеканале "Мтавари архи".

После провокационного поведения телеведущего сами зрители потребовали уволить его с работы. Новое руководство телеканала, где выходила передача Габунии, прислушались к мнению большинства и сняли ведущего с должности вместе с рядом других журналистов. Однако Габуния не извлек никакого урока из произошедшего и 22 июня снова резко высказался в адрес Владимира Путина.