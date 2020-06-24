"Вы больные": Захарова осадила оскорбившего Путина журналиста

"Вы больные": Захарова осадила оскорбившего Путина журналиста
Мария Захарова. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик процитировала Сергея Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на оскорбительные слова грузинского журналиста Георгия Габунии, сказанные в адрес президента России Владимира Путина. Для этого политик процитировала руководителя МИД Сергея Лаврова. 

Она напомнила слова главы ведомства, которыми он осадил грузинских журналисток. 

"В данном случае более чем уместно: "Вы больные, девочки", – цитирует Захарову РИА "Новости". 

Напомним, что скандал с Габунией начал набирать обороты еще в 2019 году. Тогда он создал передачу "Рустави-2", где позволял себе резкие высказывания в адрес российского президента. Кроме того, он позволил себе критиковать политику главы России на телеканале "Мтавари архи".

После провокационного поведения телеведущего сами зрители потребовали уволить его с работы. Новое руководство телеканала, где выходила передача Габунии, прислушались к мнению большинства и сняли ведущего с должности вместе с рядом других журналистов. Однако Габуния не извлек никакого урока из произошедшего и 22 июня снова резко высказался в адрес Владимира Путина. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Вонзил ногти в колено и пригрозил войной": Саакашвили вспомнил жесткий разговор с Путиным

На саммите в 2006 году президент России якобы пытался надавить на грузинского политика

Приметы на 24 июня: что нельзя делать в Варфоломеев день

В этот день не стоит давать деньги в долг

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей