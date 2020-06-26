Бывший президент Грузии отметил, что никогда не скрывал своего мнения на этот счет

Глава Национального совета Украины Михаил Саакашвили считает, что Россия значительно превосходит Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности системы налогообложения.

Кроме того, во время разговора с предпринимателем Игорем Гуменным экс-президент Грузии заявил, что российские власти гораздо чаще и внимательнее прислушиваются к бизнесу, нежели это делают власти украинские. Как сообщает "ФедералПреесс", политик никогда не скрывал своего мнения по данному вопросу и что такое положение дел его расстраивает.

Саакашвили добавил, что Российская Федерация не просто опережает Украину, а "выигрывает войну на фоне реформ". Хотя именно проведение реформ когда-то заявлялись украинской властью как одно из преимуществ перед Россией.

Ранее Михаил Саакашвили рассказал о давнем сложном разговоре с Владимиром Путиным.