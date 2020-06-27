Политик посчитал, что глава Белоруссии найдет другой метод сохранения "силы"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал громкое заявление. Он сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на этот раз проигрывает выборы. Но даже при поражении, по мнению политика, он не откажется от власти, а совершит "семейный переворот".

Жириновский подчеркнул, что Лукашенко правит уже 30 лет и от этого народ устал. Политик сообщил, глава Белоруссии "проигрывает выборы по всем данным". Несмотря на это, Александр Григорьевич якобы может ввести чрезвычайное положение, если кто-то попробует объявить о его проигрыше. Об этом Жириновский заявил в эфире радио "Комсомольская правда".

"Он сделает то, что я советовал Трампу. В его руках вооруженные силы, мощнейший комитет государственной безопасности (это последние остатки советского КГБ). Он от власти не уйдет, она в крови у него", – посчитал лидер ЛДПР.

Жириновский отметил, что Лукашенко может попытаться протолкнуть кого-то из своих трех сыновей на пост президента. Якобы именно так нынешний глава Белоруссии сохранит себе власть. Владимир Вольфович также сравнил Лукашенко с другим политиком – Виктором Януковичем. Лидер ЛДПР заключил, что Александр Григорьевич не покинет страну, как некогда сделал четвертый президент Украины.

К слову, недавно Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссию вели к "майдану" и она оказалась в "фокусе интересов" Востока и Запада. Президент сообщил, он пойдет до конца, чтобы защитить свою страну.