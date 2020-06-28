Монумент демонтировали в апреле 2020 года

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что слова главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, обвинившего дипломатов России в сносе памятника советского маршала Ивана Конева, являются "грязной возней". Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации источника, Коларж заявлял, что посольство РФ посчитало главными охранниками объекта местную полицию и муниципалитет, а сам он якобы никогда не ставил под вопрос снос памятника освободителю Праги. Представитель российского МИД в ответ отметила, что нахождение памятника регламентировалось правовыми нормами.

"Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения", – приводит источник заявление Захаровой.

Маршал Конев освобождал Прагу от нацистской Германии в 1945 году. В апреле 2020 власти Чехии решили демонтировать монумент, созданный в память о нем. Коларж, выступивший инициатором этой идеи, заявлял, что объект должны установить в Музее памяти XX века.

Ранее Захарова отмечала, что между Москвой и Прагой действует договор об охране памятников и захоронений советских войнов. Указанные объекты находятся на территории Чехии на основании правил этого документа.