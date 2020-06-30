Соперник Лукашенко примерил украинский майдан к Белоруссии

Соперник Лукашенко примерил украинский майдан к Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Решение о смене власти в Республике примет народ, уверен Валерий Цепкало

Нынешнюю ситуацию в Белоруссии нельзя сравнивать с украинским майданом 2014 г., поскольку события в Киеве произошли вне рамок конституции. Об этом заявил кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало.

Он напомнил, что, по закону, в Республике источником власти является народ. Соответственно, только белорусам решать, какой лидер будет возглавлять страну и какой политический и экономический курс проводить. Задача действующих властей – обеспечить честный подсчет голосов избирателей, сказал политик в комментарии "Ленте.ру".

"Говорить о том, что у нас возможен Майдан, неправильно", – подчеркнул Цепкало.

Ранее президент Александр Лукашенко, претендующий на продление своих полномочий, заявил, что некие силы готовят майдан в Белоруссии, и обещал не допустить этого.

Очередные выборы главы Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. За последние недели несколько соперников Лукашенко были арестованы, в их числе экс-глава Безгазпромбанка Виктор Бабарико, который считался главным оппонентом действующего президента. Несколько кандидатов отказались от борьбы за власть сами.

Николай ВИКТОРОВ

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