Решение о смене власти в Республике примет народ, уверен Валерий Цепкало

Нынешнюю ситуацию в Белоруссии нельзя сравнивать с украинским майданом 2014 г., поскольку события в Киеве произошли вне рамок конституции. Об этом заявил кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало.

Он напомнил, что, по закону, в Республике источником власти является народ. Соответственно, только белорусам решать, какой лидер будет возглавлять страну и какой политический и экономический курс проводить. Задача действующих властей – обеспечить честный подсчет голосов избирателей, сказал политик в комментарии "Ленте.ру".

"Говорить о том, что у нас возможен Майдан, неправильно", – подчеркнул Цепкало.

Ранее президент Александр Лукашенко, претендующий на продление своих полномочий, заявил, что некие силы готовят майдан в Белоруссии, и обещал не допустить этого.

Очередные выборы главы Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. За последние недели несколько соперников Лукашенко были арестованы, в их числе экс-глава Безгазпромбанка Виктор Бабарико, который считался главным оппонентом действующего президента. Несколько кандидатов отказались от борьбы за власть сами.