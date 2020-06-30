Постулат о "государстве-агрессоре" должен быть незыблем для всех "Слуг народа"

Пропрезидентская партия "Слуга народа" исключит из своих рядов тех депутатов, кто посмеет отстаивать несколько иной взгляд на отношения Киева с Москвой. Об этом заявил замглавы фракции в Верховной раде Александр Корниенко.

Так он ответил украинскому изданию "Сегодня" на вопрос, за что можно лишиться мандата "СН". По его словам, это исключительный случай, когда кардинально расходятся мировоззренческие взгляды. При этом, пан Корниенко не захотел привести подобные примеры.

"Но сугубо гипотетически: если какие-то наши депутаты начнут системно выступать за другой взгляд на отношения с государством-агрессором", – цитирует "Взгляд" украинского "слугу народа".

Внутри фракции существует консенсус в поддержку тех вопросов, по которым согласно большинство депутатов. Одновременно он признал, что у ряда представителей партии может быть своя точка зрения по тем или иным темам.

Ранее в июне во фракции разгорелся скандал вокруг председателя комитета Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, которая имеет мандат от "Слуг народа". Нардеп позволила себе высказаться в в поддержку стерилизации людей, у которых могут быть "некачественные" дети.

На днях Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки пани Третьяковой.

