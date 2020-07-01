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Минск продолжит добиваться от Москвы получения компенсации белорусским нефтеперерабатывающим заводам из-за налогового маневра в России. Об этом заявил посол Республики в РФ Владимир Семашко.
Власти Белоруссии считают, что российская сторона своимналоговым маневром в нефтяной отрасли нарушила как двусторонние соглашения, так и договора, подписанные в рамках Евразийского экономического союза.
Глава дипмиссии подчеркнул, что вопрос компенсации не снимается с повестки дня, поскольку это "больно бьет" по белорусской экономике, сообщает агентство БелТА.
Также Семашко добавил, что уже практически согласован протокол между Минфинами обеих стран о межбюджетной компенсации сумм премии, которая выплачивается Минском российским нефтяным компаниям.
Напомним, Россия пока остается единственным крупным поставщиком углеводородов в Республику. Налоговый маневр начал работать в 2019 году. Он заключается в постепенном обнулении экспортной пошлины и повышении ставки налога на добычу полезных ископаемых. Белорусская сторона объявила, что из-за этого потеряет в период 2019-2024 годов $10-11 млрд и требует компенсации.
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