Экс-президент Украины обратился и к нынешнему главе государства

Петр Порошенко странно повел себя в зале суда. Он отпустил грубую шутку в адрес прокурора, попросив судью отпустить его в уборную, потому что тот явно "обделался".

Журналисты отметили, что бывший глава Незалежной вел себя грубо во время всего заседания. Он все время перебивал представителей закона и спорил с ними. Кроме того, Порошенко и его адвокат заняли в зале суда прокурорские места, пишет "ПолитЭксперт".

Уточним, что конфликтная ситуация произошла на заседании, посвященном делу о назначении Сергея Семочко заместителем руководителя службы внешней разведки. Присутствующим не удалось вынести вердикт, поэтому заседание было решено перенести на 8 июля.