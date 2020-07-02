"Отобедолся": Порошенко грубо пошутил над следователем в суде

Экс-президент Украины обратился и к нынешнему главе государства

Петр Порошенко странно повел себя в зале суда. Он отпустил грубую шутку в адрес прокурора, попросив судью отпустить его в уборную, потому что тот явно "обделался". 

Журналисты отметили, что бывший глава Незалежной вел себя грубо во время всего заседания. Он все время перебивал представителей закона и спорил с ними. Кроме того, Порошенко и его адвокат заняли в зале суда прокурорские места, пишет "ПолитЭксперт". 

Уточним, что конфликтная ситуация произошла на заседании, посвященном делу о назначении Сергея Семочко заместителем руководителя службы внешней разведки. Присутствующим не удалось вынести вердикт, поэтому заседание было решено перенести на 8 июля. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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