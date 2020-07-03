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В России очень внимательно следят за президентской кампанией в соседней стране и "западными маневрами" действующего лидера нации Александра Лукашенко, особенно за его отношениями с экс-директором ЦРУ, а ныне главой Госдепа США Майком Помпео. Об этом заявил политолог Алексей Мухин.
Он отметил, что в экспертном сообществе фиксируют "беспокоящие вещи" в том, как бацька засматривается в сторону Запада, где у него нет друзей. Зато самого Лукашенко там пытаются использовать, чтобы из Белоруссии создать "кирпичик" в новой Берлинской стене, которая разделит Западную Европу и европейскую часть России. Эксперт считает, что так белорусский лидер может попасть в "узкую ситуацию".
По его словам, западные партнеры лишь на словах раскрывают объятия перед Лукашенко, а на самом деле не доверяют ему и не подписывают никаких серьезных соглашений.
"Особенностью являются трепетные, на первые взгляд, отношения с Майком Помпео. Я могу сказать, что Александр Григорьевич находится в большой опасности, если надеется на верность этого человека", – цитирует "ПолитНавигатор" Мухина.
Напомним, во время февральского визита Помпео в Минск, бацька усиленно расшаркивался перед американцем. Он назвал его одним из "архитекторов современной политики" Штатов и высоко оценил его смелость прибыть в страну после "после разного рода недопониманий" в отношениях между Минском и Вашингтоном.
Накануне "Утро.ру" писало, как Александр Григорьевич вчера сообщил о боязни России потерять Белоруссию. Бацька успокоил, что его страна "бежать никуда" не собирается, но выдвинул единственное требование к Москве.
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