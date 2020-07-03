США с помощью Лукашенко пытаются построить "Берлинскую стену" на границе РФ

США с помощью Лукашенко пытаются построить "Берлинскую стену" на границе РФ
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперты уверены, что дружба белорусского президента с западными политиками добром не кончится

В России очень внимательно следят за президентской кампанией в соседней стране и "западными маневрами" действующего лидера нации Александра Лукашенко, особенно за его отношениями с экс-директором ЦРУ, а ныне главой Госдепа США Майком Помпео. Об этом заявил политолог Алексей Мухин.

Он отметил, что в экспертном сообществе фиксируют "беспокоящие вещи" в том, как бацька засматривается в сторону Запада, где у него нет друзей. Зато самого Лукашенко там пытаются использовать, чтобы из Белоруссии создать "кирпичик" в новой Берлинской стене, которая разделит Западную Европу и европейскую часть России. Эксперт считает, что так белорусский лидер может попасть в "узкую ситуацию".

По его словам, западные партнеры лишь на словах раскрывают объятия перед Лукашенко, а на самом деле не доверяют ему и не подписывают никаких серьезных соглашений.

"Особенностью являются трепетные, на первые взгляд, отношения с Майком Помпео. Я могу сказать, что Александр Григорьевич находится в большой опасности, если надеется на верность этого человека", – цитирует "ПолитНавигатор" Мухина.

Напомним, во время февральского визита Помпео в Минск, бацька усиленно расшаркивался перед американцем. Он назвал его одним из "архитекторов современной политики" Штатов и высоко оценил его смелость прибыть в страну после "после разного рода недопониманий" в отношениях между Минском и Вашингтоном.

Накануне "Утро.ру" писало, как Александр Григорьевич вчера сообщил о боязни России потерять Белоруссию. Бацька успокоил, что его страна "бежать никуда" не собирается, но выдвинул единственное требование к Москве.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Суда для "Северного потока - 2" сопроводит корабль с ракетами

Они указали своей конечной точкой Калининград

НАТО заявила о нашествии российских подлодок на Атлантику

В организации признали реальную угрозу для своих кораблей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей