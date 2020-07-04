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Распространение в СМИ неподтвержденных данных о сговоре России с афганскими боевиками – это преступление, за которое последует жесткое наказание. Об этом заявил глава президентской администрации США Марк Медоуз.
По его словам, представитель правительства США, распространивший информацию о том, что Россия якобы платила "Талибану" (запрещенная в РФ международная террористическая организация) за убийство американских солдат в Афганистане, а Дональд Трамп знал об этом но молчал, - это преступник, практически государственный изменник. Поэтому его нужно найти, судить и посадить в тюрьму.
"Мы полны решимости докопаться до сути", – пригрозил Медоуз.
В интервью Руди Джулиани он подтвердил, что ни Трампу, ни госсекретарю Майку Пенсу не приходили никакие отчеты разведки о подобных подозрениях в адрес России, пишет Newsweek.
Ранее издание The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники, что Белый дом проигнорировал сообщения об убийстве американских военнослужащих в Афганистане по указке Кремля. Противники Трампа тут же подхватили эту историю, раздувая международный скандал.
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