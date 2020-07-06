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Власти Великобритании 6 июля могут ввести персональные санкции против ряда граждан России. Уточняется, что ограничения будут действовать в связи с гибелью Сергея Магнитского в 2009 году.
Financial Times пишет, что некоторым россиянам запретят въезд на территорию Соединенного Королевства. Кроме того, английские власти планируют заморозить их банковские счета.
RT уточняет, что в черный список попадут и несколько граждан Саудовской Аравии. Им запретят въезд в связи с гибелью оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.
Юрист Сергей Магнитский умер в тюрьме в 2009 году, напоминает телеканал "360". Именной акт начал действовать в 2012-м.
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