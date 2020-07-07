Дело о госизмене: Сафронова доставили в суд

Дело о госизмене: Сафронова доставили в суд
Иван Сафронов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Подозреваемый в работе на западные спецслужбы журналист отказался признавать вину

Советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов, которого задержали по делу о госизмене, заявил о своей невиновности.

По данным журналистов, Сафронов на допросе отрицал свою причастность к преступлению, сообщает "Интерфакс".

В Лефортовском суде решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавляет RT.

Life shot опубликовал видео с доставкой Сафронова на допрос.

Как сообщает телеграм-канал Маsh, суд пройдет в закрытом режиме. Об этом просила ФСБ, судья удовлетворил пожелание.


Напомним, Ивана Сафронова задержали в столице. Как подтвердил пресс-центр "Роскосмоса", россиянину предъявляли обвинение по статье 275 УК о госизмене. При этом в пресс-службе подчеркнули, что задержание не связано с его текущей работой в корпорации.

По версии ФСБ, Сафронов по поручению одной из спецслужб НАТО собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.

При этом "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщает, что причиной задержания Сафронова может быть его прежняя деятельность в качестве журналиста. Напомним, задержанный ранее работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости".

По мнению источника, вопросы у правоохранителей могли возникнуть в связи с публикациями Сафронова на военную тематику. При этом, по его данным, в "Роскосмосе" задержанный допуска к гостайне не имел.

Заметим, что бывшие коллеги Сафронова по "Коммерсанту" вступились за журналиста. Издание опубликовало статью, в которой отметило высокий профессионализм журналиста, а также его преданность России.

Также сообщается об обыске в квартире близкой знакомой задержанного – главреда издания "Холод" Таисии Бекбулатовой. После обыска журналистку увезли на допрос.

Ольга ФЕДОРОВА

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