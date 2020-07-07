Милонов назвал фильм "Шугалей" назиданием всем российским "правозащитникам"

Милонов назвал фильм "Шугалей" назиданием всем российским "правозащитникам"
Кадр youtube.com
Политик напомнил о существовании правозащитных организаций, работа которых не зависит от американских подачек

Сиквел кинокартины "Шугалей" может стать сигналом к действию для международных правозащитных организаций, считает депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Политик рассказал о лицемерии либеральных правозащитников. Он уверен, что ситуация с российскими социологами, незаконно удерживаемыми в ливийском плену, показала сущность этих организаций. Он напомнил, как либеральные правозащитники с пеной у рта защищали наркоманов, алкоголиков или убийц только потому, что они "свои", но не делают ничего, когда их соотечественники находятся в реальной опасности.

"Картина "Шугалей" – это как раз назидание всем нашим "правозащитникам", напоминание о том, что они – заказушники и марионеточники",

пояснил он.

Виталий Милонов напомнил, что первая часть кинокартины впечатлила не только российских киноманов, но и зарубежных зрителей. Также он выразил надежду на то, что "Шугалей-2" будет показан за пределами России. Политик уверен, что знакомство иностранных зрителей с реальной обстановкой в Ливии окажет давление на представителей так называемого Правительств национального согласия.

Он напомнил о существовании правозащитных организаций, работа которых не зависит от американских подачек. И выразил уверенность в том, что вторая часть российского боевика способна всколыхнуть правозащитников и стать для них "сигналом к действию".

Напомним, первая часть кинокартины "Шугалей", основанной на реальных событиях, вышла весной этого года. Вторую часть зрители смогут увидеть уже осенью.

Полина ИВАНОВА

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