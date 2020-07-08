На Западе расшифровали тайное послание Путина

На Западе расшифровали тайное послание Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России был предельно откровенен, выступая в связи с 75-летием Победы

Считать Россию ослабевшей региональной державой ошибочно и может привести к ужасным последствиям. Вот что хотел донести президент РФ Владимир Путин в своем обращении по случаю 75-летней годовщины победы над фашистской Германией. Такой вывод сделал немецкий историк Гётц Али.

Изучив полный текст выступления Путина, который опубликован, в частности, на сайте посольства России в ФРГ, Али отметил интересный момент: то, что западная пресса преподнесла как высокопарные слова главы России, на самом деле – перечень исторических фактов, подтвержденных документами.

Пакту о ненападении, заключенному между СССР и Германией в 1939 году, предшествовало открытое пренебрежение Запада по отношению к Москве. В 1938 году было подписано Мюнхенское соглашение, итогом которого стал раздел Чехии. Над документом работали премьер-министры Великобритании и Франции при поддержке Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. СССР выступал против, но его даже не позвали на переговоры, в отличие от лояльной Гитлеру Польши. В результате поляки отхватили себе часть Чехии, и даже британский премьер Уинстон Черчилль назвал Варшаву "стервятником, кружившим над чешским трупом".

Так что Путин совершенно справедливо называет Мюнхенское соглашение "мюнхенским сговором", передает Berliner Zeitung мнение Али. И это не единственное унижение, которое пришлось проглотить СССР. Последствия оказались страшными – Вторая мировая война и десятки миллионов погибших.

Сейчас Путин не зря столь подробно вспомнил историю. Он говорит о прошлом, указывая на будущее. Он призывает Запад не повторять ошибок и не унижать Россию. "Говорите с нами!" – вот сигнал Москвы остальному миру, иначе все может стать очень плохо. 

О том, как проходил Парад Победы в Москве в 2020 году, – в статье "Утро.ру".

Фоторепортаж
75 лет без войны: Первый Парад Победы без зрителей. LIVE
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Николай ВИКТОРОВ

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