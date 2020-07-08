"Я не вечный": теряющий власть Лукашенко дал наставление белорусам

"Я не вечный": теряющий власть Лукашенко дал наставление белорусам
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер нации выразил обеспокоенность потерей суверенитета Республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан сберечь свою страну и объявил им, что сам он не вечен. Об этом глава государства заявил в ходе закрытой части разговора, который состоялся у него накануне с активом Минска.

Поскольку сейчас в стране идет предвыборная президентская кампания, бацька сразу оговорился, что обращается с соотечественникам не в рамках агитации.

"Я пришел вас попросить сберечь эту страну. Ну, вдруг... Слушайте, я же не вечный, завтра меня не будет – сберегите этот кусок земли! Потому что, если вы его, но пока – мы его вдруг потеряем, нам никто... Нам и Господь не простит!" – провозгласил Александр Григорьевич.

Соответствующий ролик опубликован в телеграм-канале  "Пул Первого".

Как отмечает издание "Комсомольская правда", вчера часть видеокадров большого разговора с минскими руководителями и управленцами осталась не обнародованной.

Ранее в эксклюзивном комментарии для "Утро.ру" политолог, старший преподаватель МГУ имени Ломоносова Артем Косоруков высказал мнение, что нынешние выборы в Белоруссии будут кардинально отличаться от всех предыдущих, где бацька одерживал победы. По его словам, в Республике уже давно выросло новое поколение граждан, у которых выросли запросы к местной власти.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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