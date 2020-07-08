Штаты могут повторить судьбу СССР, если перестанут уделять должное внимание внешней политике

В студии программы "Вечер" состоялся спор между Владимиром Соловьевым и экспертами из США Николаем Злобиным и Григорием Красовским.

Третий из оппонентов заверил, что для выхода из сложившегося кризиса США необходимо принять, что Америка больше не является мировым лидером, а сотрудник с зарплатой в 3 тыс. долларов даже не составит конкуренцию такому же работнику из Китая с окладом в несколько раз меньше.

В ответ на это Соловьев указал на стремительное развитие технологий и существующую проблему поколений. По его словам, в Америке молодые люди не знакомы с конкуренцией и понятием "социальный лифт".

Красовский порекомендовал Штатам отказаться от огромных военных расходов и проведения операций по всему миру. Ведущий сказал, что в таком случае США рискуют повторить судьбу СССР. По его словам, если Штаты откажутся от роли "мирового жандарма", они допустят такую же роковую ошибку, которую совершил Советский Союз в 1980-ые годы, пишет "Федерал Пресс".

Эксперты считают, что противостояние США и Китая может быть выгодным для России. Такое соперничество перераспределит торговые и финансовые потоки в пользу Москвы и сделает Россию более привлекательной для китайских инвестиций.