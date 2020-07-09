Нардеп Украины выложил аудиозапись телефонного разговора Джо Байдена и экс-президента Украины

В прямом эфире "Союза блогеров Украины" прозвучала речь бывшего вице-президента США, в которой он слегка ругает экс-президента Украины за планы "взорвать Крым". Аудиозапись разговора, по версии ведущего, предоставили в СБУ, а предоставил ее журналистам на пресс-конференции в Киеве народный депутат Андрей Деркач.

По его словам, в 2016 году спецслужбы России задержали сотрудников спецслужб Украины, которые хотели взорвать технологическую дамбу озера Севаш, заминировав на ней дорогу и ЛЭП.

Эту версию в правительстве Порошенко отрицали, однако видеозапись, если она настоящая, эту версию подтверждает. На ней Байден говорит, что действовать нужно дипломатическим путем, а не военно-диверсионным.

Деркач подчеркнул, что таким образом, Порошенко подвергал опасности жизни украинцев, проживающих в Крыму. По его словам, экс-президент Украины мог не отказаться от плана диверсии с целью вернуть себе власть. Кроме того, фигурирует в записях и нынешний глава внешней разведки Валерий Кондратюк. Он, по словам Деркача, имел непосредственной отношение к планированию теракта.

10 августа 2016 года ФСБ России отчиталась о пресечении двух попыток диверсионных групп прорваться в Крым с территории Украины. По версии следствия, они готовили теракты с целью дестабилизировать обстановку перед выборами.

Позже двух фигурантов дела – жителей Севастополя – приговорили к 14 годам лишения свободы. Речь идет о Владимире Дудке и Алексее Бессарабове, которых в ФСБ считают агентами украинских спецслужб. Они своей вины не признали.