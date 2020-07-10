Храм триждый менял свой статус за всю историю существования

Собор Святой Софии вновь будет функционировать как мечеть. Такое решение было принято судом, информирует CNN Turk.

"Госсовет Турции (высший судебный орган страны – прим.ред.) отменил решение 24 ноября 1934 года кабинета министров Ататюрка о переводе Айя-Софии в музей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выскажется относительно статуса храма после решения суда. Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, в свою очередь, уточнил, что собор менял свой статус трижды за всю историю существования. Несмотря на то, что он вновь стал мечетью, туристы смогут посещать святое место, заверил политик.

Телеканал "360" напомнил, что Русская православная церковь выступила против изменения статуса Святой Софии. В Кремле уточнили, что храм несет духовную ценность для россиян, уточняет URA.RU. Кроме того, Сенатор Морозов пояснил РИА "Новости", что изменение статуса собора может повлечь за собой серьезные политические трудности для Эрдогана.