На Украине подсчитали потраченные на строительство "стены" с РФ средства

На Украине подсчитали потраченные на строительство "стены" с РФ средства
Фото: Константин Чергинский/ТАСС
На возведение заграждений уже ушло 3,6 млн долларов

За 2020 год Украина потратила огромную сумму на строительство специальной "стены" на границе с Россией. Эти 3,6 млрд долларов пошли на возведение почти 13 километров инженерных заграждений на рубеже двух стран. В частности, была построена специальная рокадная дорога и противотранспортные рвы.

Как сообщает РИА "Новости", в бюджет на создание стены в 2020 году было заложено 400 миллионов гривен или 14,8 миллионов долларов. 

Ранее было решено отсрочить возведение фортификационных сооружений и охранных систем проекта на 4 года.   

Напомним, что автором идеи выступил уже бывший премьер-министр Арсений Яценюк. Он разработал план 6 лет назад. "Стена" считается одним из самых дорогостоящих проектов за всю историю Украины. Его реализация привела к целой череде скандалов. Так, в 2016 году национальным антикоррупционным бюро Украины было начато расследование о хищении средств. В результате были арестованы семь человек, которые, по мнению следствия, причастны к коррупционной схеме.

Юлия МИХАЙЛОВА

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