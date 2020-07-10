Министр считает, что за дестабилизацией ситуации стоит Вашингтон

В современном мире возросли риски ядерного противоборства. Об этом сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений".

"Я согласен, что ядерные риски в последнее время существенно возросли, что ситуация в сфере безопасности, международной стратегической стабильности откровенно деградирует", – цитирует РИА "Новости" министра.

По мнению главы нашего дипведомства, корни такой дестабилизации кроются в политике Соединенных Штатов Америки, власти которых хотят вернуть Вашингтону глобальное доминирование на планете и добиться победы в "соперничестве великих держав".

"Они отказываются от термина стратегическая стабильность, а называют ее стратегическим соперничеством. Они хотят победить", – приводит слова Лаврова издание "ФедералПресс".

Он добавил, что американцы готовятся к конфликтам с любой страной в мире, которая отстаивает свои интересы, что плохо для самих же Штатов. Когда Вашингтон "выпячивает" некие угрозы, якобы исходящие от Москвы и Пекина, он просто прикрывает собственные проблемы внутри страны, которые сейчас наблюдают все в мире, считает Лавров.



Ранее министр иностранных дел РФ рассказал, как в Токио видят решение проблемы подписания мирного договора между Россией и Японией. В Стране восходящего солнца пытаются разобраться с территориальным вопросом, а уж затем вернуться к соглашениям с Москвой. Лавров напомнил, при каких условиях Токио потерял юрисдикцию над частью Курильской гряды.

