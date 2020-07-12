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Украинский политолог Михаил Погребенский обрушился с
критикой на действующего президента Незалежной Владимира Зеленского, который,
по его словам, проводит бесправные действия против своего же населения. Об этом
он заявил в эфире телеканала NewsOne.
В настоящее время, отметил эксперт, Украина проходит один из самых опасных периодов, за которым может последовать развал государства. Чтобы не допустить катастрофы, необходимо изменить проводимую Киевом политику, которая является "совершенно абсурдной" и ведет Украину к "хаосу и углублению раскола".
Эксперт добавил, что украинский лидер окружает себя публикой "как бы защитников и патриотов", которые принимают в качестве основополагающей риторику предыдущего президента страны Петра Порошенко. Зеленский не способен навести в стране даже "минимальный порядок", а его представитель выступает Конституционном суде против половины украинцев, которые не имеют возможности говорить на родном для них русском языке.
"Если брать восток и юг, то там 70 или 80% людей заявляют: нам удобнее говорить на русском языке. Как они будут к этому относиться?", - вопрошает политолог.
Ранее Михаил Погребинский заявлял, что Зеленский может лишиться президентского кресла из-за радикальных элементов, которые могут его легко лишить поста без всяких протестов.
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