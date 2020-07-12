"Совершенно абсурдная политика": политолог предсказал хаос на Украине

Эксперт заявил, что президент страны не способен навести порядок

Украинский политолог Михаил Погребенский обрушился с критикой на действующего президента Незалежной Владимира Зеленского, который, по его словам, проводит бесправные действия против своего же населения. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

В настоящее время, отметил эксперт, Украина проходит один из самых опасных периодов, за которым может последовать развал государства. Чтобы не допустить катастрофы, необходимо изменить проводимую Киевом политику, которая является "совершенно абсурдной" и ведет Украину к "хаосу и углублению раскола".

Эксперт добавил, что украинский лидер окружает себя публикой "как бы защитников и патриотов", которые принимают в качестве основополагающей риторику предыдущего президента страны Петра Порошенко. Зеленский не способен навести в стране даже "минимальный порядок", а его представитель выступает Конституционном суде против половины украинцев, которые не имеют возможности говорить на родном для них русском языке.

"Если брать восток и юг, то там 70 или 80% людей заявляют: нам удобнее говорить на русском языке. Как они будут к этому относиться?", - вопрошает политолог.

Ранее Михаил Погребинский заявлял, что Зеленский может лишиться президентского кресла из-за радикальных элементов, которые могут его легко лишить поста без всяких протестов.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Уничтожение "Северного потока - 2" назвали приоритетом для Киева

Незалежная должна поспособствовать в признании России "спонсором терроризма, чтобы помешать строительству, считает эксперт

Россию призвали проигнорировать иск Нидерландов по делу "Боинга" МН17

Москва отвергает все обвинения в причастности к гибели самолета над Донбассом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей