Эксперт заявил, что президент страны не способен навести порядок

Украинский политолог Михаил Погребенский обрушился с критикой на действующего президента Незалежной Владимира Зеленского, который, по его словам, проводит бесправные действия против своего же населения. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.



В настоящее время, отметил эксперт, Украина проходит один из самых опасных периодов, за которым может последовать развал государства. Чтобы не допустить катастрофы, необходимо изменить проводимую Киевом политику, которая является "совершенно абсурдной" и ведет Украину к "хаосу и углублению раскола".

Эксперт добавил, что украинский лидер окружает себя публикой "как бы защитников и патриотов", которые принимают в качестве основополагающей риторику предыдущего президента страны Петра Порошенко. Зеленский не способен навести в стране даже "минимальный порядок", а его представитель выступает Конституционном суде против половины украинцев, которые не имеют возможности говорить на родном для них русском языке.

"Если брать восток и юг, то там 70 или 80% людей заявляют: нам удобнее говорить на русском языке. Как они будут к этому относиться?", - вопрошает политолог.

Ранее Михаил Погребинский заявлял, что Зеленский может лишиться президентского кресла из-за радикальных элементов, которые могут его легко лишить поста без всяких протестов.