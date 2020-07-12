Берлин обвиняет РФ в "нападении" на парламентариев федеративного собрания 2015 года

Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести антироссийские санкции, обвиняя Москву в кибератаке на Бундестаг пятилетней давности. В настоящее время решение не принято, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на DPA.

Отмечается, что ФРГ до сих пор придерживается версии о причастности российской стороны к инциденту. Весной местные правоохранительные органы выдали ордер на задержание россиянина Дмитрия Бадина, который предположительно занимал руководящую должность в совершении операции в 2015 году.

В случае одобрения решения страны Евросоюза впервые столкнутся с применением санкций за кибератаки.

Хакеры "напали" на Бундестаг в конце апреля 2015 года, когда депутатам собрания пришли письма со ссылкой на вредоносные ПО. В ходе инцидента были похищены различного рода данные в размере от 16 Гб. Канцлер Ангела Меркель заявляла, что у ФРГ имеются "серьезные доказательства" причастности Москвы. Конкретных данных о вине РФ в инциденте не приводится.