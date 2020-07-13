У главы страны нет доказательств, что в местных протестах замешана Москва

Сербские специалисты заявили, что Россия причастна к протестам в их стране, которые идут уже несколько дней из-за ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Однако вскоре президент государства Александр Вучич поспешил опровергнуть это известие.

Сербию охватили протесты 8 июля, когда власти решили ввести комендантский час из-за плохой ситуации с коронавирусом. Акции доходили до столкновения с правоохранителями, которым пришлось применить дубинки и слезоточивый газ – протестующие напали на полицейские кордоны и подожгли служебные машины. В МВД пришли к выводу, что в стране решили устроить государственный переворот. Об этом говорил глава ведомства Небойша Стефанович, передавала радиостанция B92.

При этом Сербский Центр евроатлантических исследований (CEAS) предположил, писали местные СМИ, что протесты могли быть организованы "пророссийскими активистами". Специалисты посчитали, что беспорядки могли устроить, чтобы сорвать переговоры Сербии с Косово.

Вучич же дал интервью телеканалу Pink, в котором подчеркнул, что доказательств теории Центра у него нет. Президент Сербии рассказал, что большинство участвующих в антиправительственных протестах были граждане Черногории.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко также высказывался в "Твиттер" о том, что заявления о "российском следе" – это абсурд, а Центр хочет распространить идею об "угрозе" со стороны России. В отечественном МИДе также раскритиковали такое предположение.