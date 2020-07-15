Американский лидер подписал указ о введении санкций против Китая

Президент США Дональд Трамп лишил Гонконг преференций. Он утверждает, что теперь с этой частью КНР будут обращаться так же, как и с остальным Китаем. С таким заявлением американский лидер выступил на пресс-конференции в Белом доме, информирует Reuters.

По словам Трампа, подписание документов о введении санкций против КНР и отмене особого статуса Гонконга необходимо для того, чтобы обратить внимание на дискриминацию китайских властей в отношении этого города. Закон о нацбезопасности населенного пункта президент США назвал "репрессивным".

"С Гонконгом теперь будут обращаться так же, как с материковым Китаем", – резюмировал американский лидер.

"Свободная пресса" отмечает, что указ об отмене преференций для города лишит его возможности продавать Штатам важные технологии. В свою очередь, Китай планирует ввести жесткие санкции в ответ на поведение Америки, уточняет "Царьград".