"Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль

"Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известный ресторатор разозлился на Лукашенко

Вадим Прокопьев хочет помериться силами с президентом. Главу ассоциации рестораторов Белоруссии возмутило, что Александр Лукашенко пренебрежительно высказался в адрес членов сообщества.

Президент нелестно отозвался о видеоролике бизнесменов, где те призывают предпринимателей собраться и вместе бороться против "политического режима".

Реакция Лукашенко сильно разозлила Прокопьева, и он вызвал президента на бой. Также бизнесмен потребовал публичных извинений.

"У вас есть 24 часа на ответ", – заявил ресторатор.

Ролик с обращением Прокопьев опубликовал на своем канале в "Ютуб".

Он заявил, что отправил видео пресс-секретарю президента Белоруссии и во все крупные СМИ.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что в Белоруссии вспыхнул бунт перед выборами.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Камаев
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Не понимает "Член Сообщества", что ответ может быть крайне асимметричным... Не бережет себя и свой бизнес. Глупо..
Вячеслав Москва
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Колхозник только хамить умеет, а отвечать за свои слова, как всегда, ОМОН пришлёт.
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