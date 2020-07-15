Таллин обещал защититься в ходе нападения "восточного соседа" до прихода союзников

Молодым солдатам сил обороны Эстонии объяснили, что Россия является врагом их страны и призвали готовиться отразить "российскую угрозу". С такой речью перед новобранцами выступил глава Минобороны Республики Юри Луйк.

По его словам, эстонцы должны развивать собственную оборонную мощь, чтобы противостоять агрессору самостоятельно до прихода союзников.

"Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос", – цитирует РИА "Новости" эстонского профессионального дипломата.

Для убедительности министр напомнил, что в Эстонии базируется международный батальон НАТО, цель которого - защитить Республику и продемонстрировать, что она не останется без защиты.

Отметим, когда в начале июня текущего года президент США Дональд Трамп сообщил о планах вывести из Германии 9,5 тыс американских военнослужащих, разные специалисты и СМИ принялись прогнозировать, кто больше всего от этого шага пострадает. Выяснилось, что первыми "жертвами" решения Белого дома могут стать страны Прибалтики.

Так, авторы журнала Forbes полагают, что сейчас для захвата Эстонии, Латвии и Литвы российской армии необходимо потратить 60 часов, то после исхода пентагоновцев из ФРГ, она сделает это гораздо быстрее.