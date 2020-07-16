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Делом бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова занимаются сразу десять следователей. Об этом проинформировал адвокат обвиняемого Иван Павлом. Юриста цитирует телеграм-канал "Пул №3".
Уточняется, что жалобу Сафронова на арест Мосгорсуд рассмотрит в закрытом режиме. Ранее сообщалось, что бывший сотрудник Роскосмоса планирует сотрудничать со следствием, пишет RT.
Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене. "ФедералПресс" напоминает, что бывший советник главы Роскосмоса сотрудничал с чешскими спецслужбами. Данные об этом поступили из Службы внешней разведки.
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