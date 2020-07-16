Делом Сафронова заинтересовались десять следователей

Жалобу на арест суд рассмотрит в закрытом режиме

Делом бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова занимаются сразу десять следователей. Об этом проинформировал адвокат обвиняемого Иван Павлом. Юриста цитирует телеграм-канал "Пул №3". 

Уточняется, что жалобу Сафронова на арест Мосгорсуд рассмотрит в закрытом режиме. Ранее сообщалось, что бывший сотрудник Роскосмоса планирует сотрудничать со следствием, пишет RT

Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене. "ФедералПресс" напоминает, что бывший советник главы Роскосмоса сотрудничал с чешскими спецслужбами. Данные об этом поступили из Службы внешней разведки.

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Эксперт: НАТО отрабатывает массированный удар по России

На нашу страну могут обрушиться три мощные атаки

Смешные анекдоты на 16 июля

Подборка новых шуток от "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей