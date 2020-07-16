Путин пригрозил министрам пальцем на совещании

Путин пригрозил министрам пальцем на совещании
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент призвал кабмин учитывать настроения граждан

Президент РФ Владимир Путин выступил на совещании, посвященном бюджету государства на ближайшее трехлетие. Российский лидер напомнил, что после пандемии в стране повысился уровень безработицы, которую необходимо учитывать перед принятием ответственного решения.

По словам главы государства, в большей части мира производственные процессы, строительство и торговая сфера находятся в плачевном положении. В некоторых странах уровень безработицы стал критическим. Президент отметил, что в апреле 2020 года ВВП страны составил 12%, а месяц спустя – 10,9%.

В сложившейся ситуации государство смогло оказать поддержку отдельным сферам экономики и бизнесу, а также рядовым россиянам. Эффективным стало выделение выплат для семей с детьми, увеличение пособия по безработице и налоговые льготы.

В ходе совещания глава РФ пригрозил кабмину пальцем, отметив, что россияне ждут грамотных решений со стороны властей. Соответствующая видеозапись была опубликована в телеграм-канале Ria_Kremlinpool.

"И, конечно, важно в дальнейшем сохранить ответственную бюджетную политику, включая и бюджетные правила, и инфляционное таргетирование, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость всей системы государственных финансов", – заявил Путин.

Основным приоритетом России в экономической сфере остается восстановление уровня занятости. Президент добавил, что полное возвращение рынка труда на прежние позиции должно состояться в 2021 году.

Егор МАЛКОВ

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