Очередная победа бацьки в выборах обернется для РФ в будущем большой проблемой

Нынешняя Белоруссия медленно, но целенаправленно дрейфует в противоположную от России сторону. Предстоящий шестой триумф действующего президента Республики Александра Лукашенко на выборах главы государства станет проблемой не только для Минска, но и для Москвы. К такому выводу пришел политобозреватель Михаил Ростовский.

Он напомнил, что Александр Григорьевич уже давно в адрес РФ бросает большое количество бранных слов, на порядок превышающих добрую лексику. Возможно, полагает автор, кто-то в Москве полагает, что снижение легитимности и прочности политического положения Лукашенко сузит свободу его маневра и усилит зависимость бацьки от Кремля.

По его мнению, даже если подобный расчет правильный, то он ограничен рамками краткосрочной или, в лучшем случае, среднесрочной перспективы.

"А вот если смотреть в долгую, то обозначившиеся тенденции, напротив, однозначно играют не в нашу пользу... Факты – упрямая вещь. Белоруссия начала медленно, но верно дрейфовать прочь от России", – пишет обозреватель в "Московском комсомольце".

Ростовский отметил, что Лукашенко теряет свой наработанный годами политический ресурс, что видно по тем оппонентам, которые выставили свои кандидатуры на выборах, – это уже не статисты, а серьезные представители белорусской элиты. А сам дрейф в сторону от РФ бацька же и выбрал лично. Чем он и напоминает других "предателей" Москвы, например бывших лидеров Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.

"Возникает ситуация, которую даже парадоксальной не назовешь – только извращенной. Москва одновременно и противостоит Батьке, и является его заложником. Конечно, и сам Лукашенко в каком-то смысле оказался заложником политики России", – убежден автор статьи.

Он подчеркнул, что в стратегической перспективе в отношениях между РФ и Белоруссией "происходит что-то не то" и после победы Лукашенко "объем этого "не того" только увеличится".

Напомним, президентские выборы должны состояться в Республике 9 августа. Ранее ЦИК не зарегистрировал в качестве кандидата одного из главных конкурентов бацьки экс-банкира Виктора Бабарико, который подал в Верховный суд жалобу на данное решение.