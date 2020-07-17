Москва в заложницах: Лукашенко "дрейфует" в сторону Запада

Москва в заложницах: Лукашенко "дрейфует" в сторону Запада
Александр Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Очередная победа бацьки в выборах обернется для РФ в будущем большой проблемой

Нынешняя Белоруссия медленно, но целенаправленно дрейфует в противоположную от России сторону. Предстоящий шестой триумф действующего президента Республики Александра Лукашенко на выборах главы государства станет проблемой не только для Минска, но и для Москвы. К  такому выводу пришел политобозреватель Михаил Ростовский.

Он напомнил, что Александр Григорьевич уже давно в адрес РФ бросает большое количество бранных слов, на порядок превышающих добрую лексику. Возможно, полагает автор, кто-то в Москве полагает, что снижение легитимности и прочности политического положения Лукашенко сузит свободу его маневра и усилит зависимость бацьки от Кремля.

По его мнению, даже если подобный расчет правильный, то он ограничен рамками краткосрочной или, в лучшем случае, среднесрочной перспективы.

"А вот если смотреть в долгую, то обозначившиеся тенденции, напротив, однозначно играют не в нашу пользу... Факты – упрямая вещь. Белоруссия начала медленно, но верно дрейфовать прочь от России", – пишет обозреватель в "Московском комсомольце".

Ростовский отметил, что Лукашенко теряет свой наработанный годами политический ресурс, что видно по тем оппонентам, которые выставили свои кандидатуры на выборах, – это уже не статисты, а серьезные представители белорусской элиты. А сам дрейф в сторону от РФ бацька же и выбрал лично. Чем он и напоминает других "предателей" Москвы, например бывших лидеров Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.

"Возникает ситуация, которую даже парадоксальной не назовешь – только извращенной. Москва одновременно и противостоит Батьке, и является его заложником. Конечно, и сам Лукашенко в каком-то смысле оказался заложником политики России", – убежден автор статьи.

Он подчеркнул, что в стратегической перспективе в отношениях между РФ и Белоруссией "происходит что-то не то" и после победы Лукашенко "объем этого "не того" только увеличится".

Напомним, президентские выборы должны состояться в Республике 9 августа. Ранее ЦИК не зарегистрировал в качестве кандидата одного из главных конкурентов бацьки экс-банкира Виктора Бабарико, который подал в Верховный суд жалобу на данное решение.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

"Подфартило": Песков о работе с Путиным

Пресс-секретарь президента считает, что смог многому научиться на своем посту

Племянница Трампа обвинила дядю в расизме

Близкая родственница главы государства раскрыла, как он оскорбляет афроамериканцев и евреев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей