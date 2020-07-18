Американского офицера обвинили в шпионаже на Россию

СМИ сообщают, что он передавал секретные данные о вооружении США в 2018 - 2019 годах

Американскому офицеру Чарльзу Бриггсу, служащему в ВМС, предъявили обвинение в шпионаже на Россию. Об этом сообщает The Virginian-Pilot со ссылкой на полученные редакцией материалы суда. 

Бриггс состоял на службе в военно-морском медицинском центре Портсмута, где занимался работой с информацией. Согласно сведениям, опубликованным в СМИ, он использовал государственный ПК для передачи секретных данных об американском вооружении некоему гражданину России в 2018 – 2019 годах. 

В документах не уточняется, как он познакомился со своим сообщником из РФ и какие именно сведения мог ему предоставить. Однако указано, что Бриггс скрыл факт общения с россиянином, а также никому не рассказал о своей поездке в Сербию во время отпуска в 2018 году. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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