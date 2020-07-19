ЕС потеряет конкурентоспособность на рынке, уступив Вашингтону в борьбе за газопровод

Европейцы не хотят отказываться от "Северного потока – 2", чтобы не лишиться дохода от продажи своей продукции. А именно это и произойдет, если в Европе не достроят газопровод и там появится только американский СПГ. При худшем сценарии товары ЕС потеряют востребованность на мировом рынке. Так считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Эксперт отмечает, что ЕС и США преследуют разные цели. Европейцы хотят, чтобы у них был выбор газа, американцы же, по мнению специалиста, пытаются добиться чуть ли не монополии в вопросе импорта голубого топлива в ЕС.

Однако энергоресурс из России по оптимальной цене позволит сохранит популярность европейской продукции в мире. А вот если цены на газ взлетят, то и стоимость товаров, которые Европа экспортирует, возрастет. В результате, отмечает Оленченко, американская продукция окажется дешевле и, как следствие, более востребованной.

"Европейцы не согласятся жертвовать своим благосостоянием в интересах американского капитала", –

заявил эксперт в разговоре с журналистами RT.

Оленченко не исключает того, что Брюссель введет ответные ограничительные меры на санкции Вашингтона, чтобы смягчить негативный эффект от американских рестрикций против "Северного потока -2".

В середине июля стало известно, что США подумывают над тем, чтобы ввести новые санкции против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока". В конце 2010-го Конгресс принял военный бюджет, который предполагал ограничения в отношении компаний, занимающихся строительством газопровода. Тогда пришлось приостановить укладку труб в Балтике. Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся этим вопросом, отозвала свои корабли.