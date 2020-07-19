ОПЕК не берет во внимание кризис в Ливии, требуя восстановить добычу нефти

Активы и капиталовложения третьих сторон могут оказаться под угрозой из-за нестабильной ситуации в регионе

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) требует от ливийских нефтедобывающих станций восстановить полноценную добычу "черного золота". При этом третьи страны не учитывают сильную политическую напряженность в регионе, способную ударить не только по экономике Ливии, но и по заинтересованным в партнерстве компаниям.

Нефтедобыча в североафриканском государстве была остановлена в январе 2020 года по решению шейхов и старейшин племен. На фоне глобального нефтяного кризиса и переполнения рынка "черным золотом" мировая общественность благосклонно восприняла эту новость.

Однако в текущий момент ОПЕК требует Национальную нефтяную корпорацию (ННК) Ливии полностью восстановить добываемый объем нефти. При этом внутренние дела Североафриканского государства не берутся в расчет.

В ООН планируют провести Национальную конференцию для утверждения конституции без участия ливийских лидеров. Это может вызвать бурные протесты в Ливии и грозит большими потерями для экономических партнеров страны. Активы и капиталовложения третьих сторон могут оказаться под угрозой из-за нестабильной ситуации в регионе.

Британский аналитический центр ChathamHouse сообщает, что на текущий момент власть в Триполи полностью принадлежит вооруженным бандформированиям. При этом Правительство национального согласия, по сути, являющееся "крышей" для террористов, – признано официальными представителями ООН.

Из-за европейской невнимательности в Северной Африке появился рассадник террористов, желающих перебраться в Италию или Грецию. При этом целью бандитских группировок всегда оставалось обогащение, поэтому под угрозой оказались активы крупных игроков на рынке – ENI и TOTAL.

Добыча нефти в Ливии превратилась в опасное мероприятие, риски от которого не всегда превращаются в прибыль. На данный момент в Ливии необходимо создать консолидированные органы управления, иначе планы ОПЕК разрушатся о внутриливийский конфликт.

Ливийское инвестиционное управление добивается разморозки своих активов, лоббируя интересы через Gerstman&Schwartz LLC. Однако если допустить сиюминутную разморозку добычи нефти – группировки будут полностью присваивать весь доход от ее продажи, а недовольство населения лишь усилится.

Сейчас единственный вариант выхода из ситуации – создание инклюзивного органа управления, право голоса в котором будет у лидеров востока и юга страны. Лишь это сможет поддержать шаткие договоренности с внешними партнерами и дать ОПЕК поле для маневра.