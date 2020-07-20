Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла в США. Им стал замглавы белорусского МИД Олег Кравченко, уточняет "БЕЛТА".
RT напоминает, что Минск и вашингтон взаимно отозвали дипломатов еще в 2008 году. До настоящего момента их места занимали временные поверенные.
Договоренность об обмене послами появилась еще в феврале 2020 года после визита в Белоруссию госсекретаря США Майк Помпео. Политик провел встречу с Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, на которой и было принято соответсвующее решение.
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