Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США

Вашингтон и Минск взаимно отозвали дипломатов в 2008 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла в США. Им стал замглавы белорусского МИД Олег Кравченко, уточняет "БЕЛТА". 

RT напоминает, что Минск и вашингтон взаимно отозвали дипломатов еще в 2008 году. До настоящего момента их места занимали временные поверенные. 

Договоренность об обмене послами появилась еще в феврале 2020 года после визита в Белоруссию госсекретаря США Майк Помпео. Политик провел встречу с Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, на которой и было принято соответсвующее решение. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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